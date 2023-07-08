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Авцон Бенцион Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Авцон Герш (Григорий) Меерович

Мать: Сорочкина Эстер Мееровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авцон Николай Бенционович

Мать ребёнка: Авцон (Юдичева) Лара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авцон (Шварцберг) Фанни (Фаина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авцон (Юдичева) Лара

Рождение ребёнка
23.05.1937

Дочь: Левина (Авцон) Сима Бенционовна

Мать ребёнка: Авцон (Шварцберг) Фанни (Фаина)

Рождение ребёнка
01.03.1958

Сын: Авцон Аркадий Бенционович

Мать ребёнка: Авцон (Юдичева) Лара

Смерть
1969

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