Авцон Бенцион Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авцон Николай Бенционович
Мать ребёнка: Авцон (Юдичева) Лара
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авцон (Юдичева) Лара
Рождение ребёнка
23.05.1937
Дочь: Левина (Авцон) Сима Бенционовна
Мать ребёнка: Авцон (Шварцберг) Фанни (Фаина)
Рождение ребёнка
01.03.1958
Сын: Авцон Аркадий Бенционович
Мать ребёнка: Авцон (Юдичева) Лара
Смерть
1969