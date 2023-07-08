Авцон (Юдичева) Лара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авцон (Юдичева) Лара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1958

Сын: Авцон Аркадий Бенционович

Отец ребёнка: Авцон Бенцион Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авцон Николай Бенционович

Отец ребёнка: Авцон Бенцион Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авцон Бенцион Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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