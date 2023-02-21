Калмыков Алексей Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Алексей Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калмыков Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1915 ст.

Дочь: Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Калмыкова Наталья Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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