Родионов Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Родионов Григорий Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Родионов Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Родионов Антон Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Родионов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно