Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

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Место рождения

Балакирево, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Родион Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Балакирево, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Балакирево, город Тула, Тульская область
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