Дмитрий Сергеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Федор Дмитриев
Мать ребёнка: Настасья Матвеева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ефим Дмитриев
Мать ребёнка: Настасья Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Дмитриева
Мать ребёнка: Настасья Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Настасья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Матвеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно