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Дмитрий Сергеев

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Место рождения

Балакирево, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Настасья Матвеева

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ефим Дмитриев

Мать ребёнка: Настасья Матвеева

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Дмитриева

Мать ребёнка: Настасья Матвеева

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Настасья Матвеева

Балакирево, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Матвеева

Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
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