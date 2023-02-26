Савва Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавва Тимофеев

Савва Тимофеев

avatar

Место рождения

д.Холмы вотчины помещицы Азовской Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.01.1856

Дата смерти

17.06.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1856

Отец: Тимофей Никифоров

Мать: Екатерина Григорьева

д.Холмы вотчины помещицы Азовской Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1882

Жена: Евдокия Митрофанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1883

Дочь: Гликерия Саввина

Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова

Рождение ребёнка
02.03.1885

Сын: Герасим Саввин

Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1887

Сын: Косьма Саввин

Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Дометий Савельев

Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова

Смерть
17.06.1898
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
10.10.1898

Сын: Филипп Саввин

Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close