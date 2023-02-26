Савва Тимофеев
Место рожденияд.Холмы вотчины помещицы Азовской Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.01.1856
Дата смерти17.06.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1856
Отец: Тимофей Никифоров
Мать: Екатерина Григорьева
д.Холмы вотчины помещицы Азовской Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1882
Жена: Евдокия Митрофанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1883
Дочь: Гликерия Саввина
Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова
Рождение ребёнка
02.03.1885
Сын: Герасим Саввин
Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова
Рождение ребёнка
26.10.1887
Сын: Косьма Саввин
Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Дометий Савельев
Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова
Смерть
17.06.1898
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
10.10.1898
Сын: Филипп Саввин
Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова