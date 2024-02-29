Удодова (Жужнева) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удодова (Жужнева) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Жужнев Алексей Михайлович

Мать: Жужнева Екатерина

Россия
Рождение ребёнка
01.04.1975

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Удодов Николай Михайлович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удодов Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Удодов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удодов Николай Михайлович

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