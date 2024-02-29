Удодова (Жужнева) Татьяна Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1954
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Жужнев Алексей Михайлович
Мать: Жужнева Екатерина
Россия
Рождение ребёнка
01.04.1975
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Удодов Николай Михайлович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удодов Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Удодов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно