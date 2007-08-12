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Семков Василий Андреевич

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Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

29.12.1927

Дата смерти

12.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1927

Отец: Семко Андрей Тимофеевич

Мать: Феодосия Фёдоровна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.01.1957

Дочь: Попова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Семкова Тамара Георгиевна

Киргизия
Рождение ребёнка
17.06.1959

Дочь: Левинская Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Семкова Тамара Георгиевна

Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семкова Тамара Георгиевна

Смерть
12.08.2007
Комсомол, Чолпон-Ата, Кыргызстан
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