Семков Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.12.1927
Дата смерти12.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1927
Отец: Семко Андрей Тимофеевич
Мать: Феодосия Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.01.1957
Дочь: Попова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Семкова Тамара Георгиевна
Киргизия
Рождение ребёнка
17.06.1959
Дочь: Левинская Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Семкова Тамара Георгиевна
Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2007
Комсомол, Чолпон-Ата, Кыргызстан