Семкова Тамара Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1937
Отец: Георгий
Мать: Евлампиева Надежда
Рождение ребёнка
30.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семков Василий Андреевич
Киргизия
Рождение ребёнка
17.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семков Василий Андреевич
Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
село Булан-Сегетту Иссык-Кульская область, Киргизия
Похороны
Неизвестно
Быстровка, Киргизская ССР