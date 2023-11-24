Семкова Тамара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семкова Тамара Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1915 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1937

Отец: Георгий

Мать: Евлампиева Надежда

Рождение ребёнка
30.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семков Василий Андреевич

Киргизия
Рождение ребёнка
17.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семков Василий Андреевич

Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семков Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
село Булан-Сегетту Иссык-Кульская область, Киргизия
Похороны
Неизвестно
Быстровка, Киргизская ССР
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