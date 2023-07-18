Чурагулова (Абдулгафарова) Шарифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурагулов Габидулла
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Чурагулова) Фахризигана
Отец ребёнка: Чурагулов Габидулла
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чурагулов Халиулла
Отец ребёнка: Чурагулов Габидулла
Смерть
Неизвестно