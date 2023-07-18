Чурагулова (Абдулгафарова) Шарифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурагулова (Абдулгафарова) Шарифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурагулов Габидулла

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Чурагулова) Фахризигана

Отец ребёнка: Чурагулов Габидулла

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чурагулов Халиулла

Отец ребёнка: Чурагулов Габидулла

Смерть
Неизвестно

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