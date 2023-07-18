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Чурагулов Габидулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Чурагулов Валиша

Мать: не указана

Военная служба
1819
1819 - в армии, 1835 - линейная служба. 4 раза служил к 1844
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фахризигана

Мать ребёнка: Чурагулова Шарифа

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чурагулов Халиулла

Мать ребёнка: Чурагулова Шарифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурагулова Шарифа

Смерть
Неизвестно