Чурагулов Габидулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Чурагулов Валиша
Мать: не указана
Военная служба
1819
1819 - в армии, 1835 - линейная служба. 4 раза служил к 1844
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фахризигана
Мать ребёнка: Чурагулова Шарифа
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чурагулов Халиулла
Мать ребёнка: Чурагулова Шарифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурагулова Шарифа
Смерть
Неизвестно