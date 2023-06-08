Марья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Гуськов Петр Андреев
Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
30.08.1848
Дочь: Гуськова Надежда Андреева
Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Гуськова Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
22.12.1849
Дочь: Гуськова Анисья Андреева
Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
14.02.1855
Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
20.09.1855
Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
04.09.1857
Дочь: Гуськова Анна Андреева
Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев
Смерть
Неизвестно