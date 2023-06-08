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Марья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Гуськов Петр Андреев

Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
30.08.1848

Дочь: Гуськова Надежда Андреева

Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Гуськова Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1849

Дочь: Гуськова Анисья Андреева

Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
14.02.1855

Сын: Гуськов Василий Андреева

Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
20.09.1855

Сын: Гуськов Прохор Андреев

Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
04.09.1857

Дочь: Гуськова Анна Андреева

Отец ребёнка: Гуськов Андрей Григорьев

Смерть
Неизвестно