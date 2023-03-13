Варганова (Кирсанова) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Ляпкинъ Кирсановъ Иванъ*
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1903
Муж: Варгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.10.1903
Сын: Варгановъ Петръ
Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.01.1906
Сын: Варгановъ Иванъ
Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.01.1910
Сын: Варгановъ Александръ
Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ