Варганова (Кирсанова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варганова (Кирсанова) Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ляпкинъ Кирсановъ Иванъ*

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1903

Муж: Варгановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1903

Сын: Варгановъ Петръ

Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1906

Сын: Варгановъ Иванъ

Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Варгановъ Александръ

Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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