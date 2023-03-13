Варгановъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Варгановъ Илья
Мать: Варганова Агриппина
Бракосочетание
19.01.1903
Рождение ребёнка
01.10.1903
Сын: Варгановъ Петръ
Мать ребёнка: Варганова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
07.01.1906
Сын: Варгановъ Иванъ
Мать ребёнка: Варганова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
16.01.1910
Сын: Варгановъ Александръ
Мать ребёнка: Варганова Евдокия Иванова