Варгановъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаргановъ Иванъ

Варгановъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Варгановъ Илья

Мать: Варганова Агриппина

Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Варганова Евдокия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1903

Сын: Варгановъ Петръ

Мать ребёнка: Варганова Евдокия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1906

Сын: Варгановъ Иванъ

Мать ребёнка: Варганова Евдокия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Варгановъ Александръ

Мать ребёнка: Варганова Евдокия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close