Кузьмина Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кузьмин Алексей Мефодьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Мефодий
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Кузьмин Мефодий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кузьмин Михаил Мефодьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Мефодий
Рождение ребёнка
16.04.1925
Сын: Кузьмин Александр Мефодьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Мефодий
Смерть
Неизвестно