Кузьмин Мефодий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Мефодий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кузьмин Алексей Мефодьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кузьмин Иван Мефодьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кузьмин Михаил Мефодьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
16.04.1925

Сын: Кузьмин Александр Мефодьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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