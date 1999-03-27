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Андреева Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1922

Дата смерти

27.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1922

Отец: Кириллов Павел

Мать: Кириллова Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
06.06.1947

Сын: Андреев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
С 1948 по 1953

Сын: Андреев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
21.01.1955

Сын: Андреев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Василий Николаевич

Смерть
27.03.1999
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