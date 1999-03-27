Андреева Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1922
Дата смерти27.03.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1922
Отец: Кириллов Павел
Рождение ребёнка
06.06.1947
Сын: Андреев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Андреев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
С 1948 по 1953
Сын: Андреев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Андреев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
21.01.1955
Сын: Андреев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Андреев Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1999