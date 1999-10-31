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Андреев Василий Николаевич

Место рождения

Горка, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

22.08.1921

Дата смерти

31.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1921

Отец: Андреев Николай Андреевич

Мать: Андреева Анна Ивановна

Горка, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.06.1947

Сын: Андреев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Андреева Валентина Павловна

Рождение ребёнка
С 1948 по 1953

Сын: Андреев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Андреева Валентина Павловна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.01.1955

Сын: Андреев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Андреева Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Валентина Павловна

Смерть
31.10.1999
Озерск, Озерский, Челябинская область