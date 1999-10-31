Андреев Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1921
Дата смерти31.10.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1921
Отец: Андреев Николай Андреевич
Мать: Андреева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1947
Сын: Андреев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Андреева Валентина Павловна
Рождение ребёнка
С 1948 по 1953
Сын: Андреев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Андреева Валентина Павловна
Рождение ребёнка
21.01.1955
Сын: Андреев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Андреева Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1999