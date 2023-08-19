Ильиченко Анна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти08.09.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1867 ст.
Дочь: Ильченко Агриппина Симеоновна
Отец ребёнка: Ильченко Симеон Ануфриев
МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.474 Оп.1 Д. с.343об крещение 25.06.1867 г
Рождение ребёнка
24.12.1874 ст.
Дочь: (Ильченко) Анисья Симеоновна
Отец ребёнка: Ильченко Симеон Ануфриев
Рождение ребёнка
31.05.1877 ст.
Отец ребёнка: Ильченко Симеон Ануфриев
МК Вознесенской церкви с. Семилужное Ф.527 Оп.1 Д.492 с.249об крещение 5.6.1877 г
Рождение ребёнка
17.01.1880 ст.
Сын: Ильченко Евфимий Симеонов
Отец ребёнка: Ильченко Симеон Ануфриев
Восприемник
24.04.1880 ст.
МК Вознесенской церкви с. Семилужное стр. 151об сын Георгий родился 23.04.1880 г отец Ильиченко Тихон Ануфриев мать Анна Осипова восприемник 2 поселенец Карлинский Иосиф Антонов
Смерть
08.09.1881 ст.
от чахотки, 37 лет
Похороны
10.09.1881 ст.
на приходском кладбище