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Ильиченко Анна Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

08.09.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильченко Симеон Ануфриев

Рождение ребёнка
23.06.1867 ст.

Дочь: Ильченко Агриппина Симеоновна

Отец ребёнка: Ильченко Симеон Ануфриев

Бражкина, Томский округ, Сибирский край
МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.474 Оп.1 Д. с.343об крещение 25.06.1867 г
Рождение ребёнка
24.12.1874 ст.

Дочь: (Ильченко) Анисья Симеоновна

Отец ребёнка: Ильченко Симеон Ануфриев

Бражкина, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
31.05.1877 ст.

Сын: Ильиченко Федор Семенов

Отец ребёнка: Ильченко Симеон Ануфриев

Бражкина, Томский округ, Сибирский край
МК Вознесенской церкви с. Семилужное Ф.527 Оп.1 Д.492 с.249об крещение 5.6.1877 г
Рождение ребёнка
17.01.1880 ст.

Сын: Ильченко Евфимий Симеонов

Отец ребёнка: Ильченко Симеон Ануфриев

Бражкина, Томский округ, Сибирский край
Восприемник
24.04.1880 ст.
МК Вознесенской церкви с. Семилужное стр. 151об сын Георгий родился 23.04.1880 г отец Ильиченко Тихон Ануфриев мать Анна Осипова восприемник 2 поселенец Карлинский Иосиф Антонов
Смерть
08.09.1881 ст.
Бражкина, Томский округ, Сибирский край
от чахотки, 37 лет
Похороны
10.09.1881 ст.
на приходском кладбище

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