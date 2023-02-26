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Василий Романов

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Место рождения

д.Глинковщина - Лабы

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Глинковщина - Лабы
Бракосочетание
27.01.1857

Жена: Акилина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.06.1858

Сын: Давид Васильев

Мать ребёнка: Акилина Иванова

д.Глинковщина - Лабы
Смерть
Неизвестно
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