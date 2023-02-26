Василий Романов
Место рожденияд.Глинковщина - Лабы
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Глинковщина - Лабы
Бракосочетание
27.01.1857
Жена: Акилина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.06.1858
Сын: Давид Васильев
Мать ребёнка: Акилина Иванова
д.Глинковщина - Лабы
Смерть
Неизвестно