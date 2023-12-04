Осташкин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсташкин Владимир Иванович

Осташкин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1936

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1936

Отец: Осташкин Иван

Мать: Осташкина Мария Макаровна

Рождение ребёнка
26.06.1961

Сын: Осташкин Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Осташкина Лидия Викторовна

Рождение ребёнка
02.05.1965

Сын: Осташкин Олег Владимирович

Мать ребёнка: Осташкина Лидия Викторовна

Холодная Балка, Одеська область
Смерть
2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close