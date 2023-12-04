Осташкин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1936
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1936
Отец: Осташкин Иван
Рождение ребёнка
26.06.1961
Сын: Осташкин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Осташкина Лидия Викторовна
Рождение ребёнка
02.05.1965
Сын: Осташкин Олег Владимирович
Мать ребёнка: Осташкина Лидия Викторовна
Холодная Балка, Одеська область
Смерть
2003