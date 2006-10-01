Осташкина Лидия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1937
Дата смерти01.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1937
Отец: Крысин Виктор
Мать: Крысина София Федоровна
Рождение ребёнка
26.06.1961
Сын: Осташкин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Осташкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1965
Сын: Осташкин Олег Владимирович
Отец ребёнка: Осташкин Владимир Иванович
Холодная Балка, Одеська область
Смерть
01.10.2006