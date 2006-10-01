Осташкина Лидия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташкина Лидия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1937

Дата смерти

01.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1937

Отец: Крысин Виктор

Мать: Крысина София Федоровна

Рождение ребёнка
26.06.1961

Сын: Осташкин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Осташкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1965

Сын: Осташкин Олег Владимирович

Отец ребёнка: Осташкин Владимир Иванович

Холодная Балка, Одеська область
Смерть
01.10.2006
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