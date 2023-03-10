Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кошелев Афонасий

Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)

Чупаево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кошелев Михайло

Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)

Чупаево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кошелев Дьян

Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кошелев Феофан

Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)

Чупаево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)

Чупаево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кошелев Родион

Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)

Чупаево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кошелев Егор

Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)

Чупаево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кошелев Христофор

Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)

Чупаево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)

Чупаево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Павел (РС 34г.)

Смерть
Неизвестно
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