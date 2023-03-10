Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кошелев Афонасий
Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кошелев Михайло
Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кошелев Дьян
Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кошелев Феофан
Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кошелев Родион
Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кошелев Егор
Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кошелев Христофор
Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кошелев Павел (РС 34г.)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно