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Горбунова Анастасия Федотовна

Место рождения

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Горбунов Федот Кондратьевич

Мать: Горбунова Мария Кузьминична

Бракосочетание
17.01.1882 ст.

Муж: Белко Кирилл Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1883 ст.

Дочь: Белко Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Белко Кирилл Васильевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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