Горбунова Анастасия Федотовна
Место рожденияКортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
17.01.1882 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1883 ст.
Дочь: Белко Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Белко Кирилл Васильевич
Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно