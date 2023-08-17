Горбунова Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Белко Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Горбунов Емельян Федотович
Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Миханощенко Ольга Федотовна
Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1875 ст.
Дочь: Кравцова Прасковья Федотовна
Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1878 ст.
Дочь: Клепакова Христиния Федотовна
Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1881 ст.
Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1883 ст.
Сын: Горбунов Илларион Федотович
Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1891 ст.
Дочь: Никитина Анна Федотовна
Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно