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Горбунова Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Белко Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Горбунов Емельян Федотович

Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Миханощенко Ольга Федотовна

Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1875 ст.

Дочь: Кравцова Прасковья Федотовна

Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1878 ст.

Дочь: Клепакова Христиния Федотовна

Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1881 ст.

Сын: Горбунов Борис Федотович

Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1883 ст.

Сын: Горбунов Илларион Федотович

Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1891 ст.

Дочь: Никитина Анна Федотовна

Отец ребёнка: Горбунов Федот Кондратьевич

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Федот Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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