Хачатрян Асмик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачатрян Асмик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1989

Сын: Хачатрян Геворг

Отец ребёнка: Хачатрян Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хачатрян Вардан

Отец ребёнка: Хачатрян Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хачатрян Рубен

Отец ребёнка: Хачатрян Степан