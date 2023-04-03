Хачатрян Асмик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1989
Сын: Хачатрян Геворг
Отец ребёнка: Хачатрян Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хачатрян Вардан
Отец ребёнка: Хачатрян Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хачатрян Рубен
Отец ребёнка: Хачатрян Степан