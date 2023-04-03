Хачатрян Геворг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачатрян Геворг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1989

Отец: Хачатрян Степан

Мать: Хачатрян Асмик

Рождение ребёнка
02.06.2014

Дочь: Хачатрян Мариам

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.2020

Дочь: Хачатрян Мане

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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