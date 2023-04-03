Хачатрян Геворг
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1989
Отец: Хачатрян Степан
Мать: Хачатрян Асмик
Рождение ребёнка
02.06.2014
Дочь: Хачатрян Мариам
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.2020
Дочь: Хачатрян Мане
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности