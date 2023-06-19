Некрасов Семен Григорьев
Место рождения
Дата рождения1667
Дата смертиДо 1749
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Некрасов Козьма б.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1749