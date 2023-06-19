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Некрасов Семен Григорьев

Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1667

Дата смерти

До 1749

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Некрасов Яков Семенов

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Некрасов Никита Семенов

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Некрасов Андрей Семенов

Мать ребёнка: не указана

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Некрасов Козьма б.

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1749