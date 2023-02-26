Матрона Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.
До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1820

Дочь: Параскева Минина

Отец ребёнка: Мина Акимов

д.Харитонинки
Бракосочетание
28.07.1825

Муж: Косьма Минаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мина Акимов

Смерть
Неизвестно
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