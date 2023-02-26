Матрона Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1820
Дочь: Параскева Минина
Отец ребёнка: Мина Акимов
д.Харитонинки
Бракосочетание
28.07.1825
Муж: Косьма Минаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мина Акимов
Смерть
Неизвестно