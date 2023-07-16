Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Ивановна

Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Аверкиевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Аверкиевич

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Аверкиевич

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Аверкиевич

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.