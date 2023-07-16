Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Аверкиевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Аверкиевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Аверкиевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Аверкиевич
Смерть
Неизвестно