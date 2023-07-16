Григорий Аверкиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Аверкиевич

Григорий Аверкиевич

Место рождения

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Аверкий Григорьевич

Мать: Акилина Пантелеевна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.