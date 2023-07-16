Григорий Аверкиевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Аверкий Григорьевич
Мать: Акилина Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Смерть
Неизвестно