Белоусова Параскева Кодратова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти13.11.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Кодратий Демидов
Бракосочетание
19.01.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1888
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
07.01.1892
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1894
Сын: Белоусов Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
02.02.1896
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
29.07.1898
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
06.12.1899
Дочь: Варвара Тимофеева
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
Смерть
13.11.1907
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.