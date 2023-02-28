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Белоусова Параскева Кодратова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

13.11.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кодратий Демидов

Мать: Харитина (Христина) Исаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1887

Муж: Белоусов Тимофей Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1888

Сын: Белоусов Кирилл Тимофеев

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1892

Сын: Белоусов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Белоусов Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1896

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1898

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1899

Дочь: Варвара Тимофеева

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.11.1907
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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