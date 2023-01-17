Плешаков Иосиф Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плешаков Михаил
Мать: не указана
Крещение
04.07.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Феоктиста Димитриева Плешакова дочь Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно