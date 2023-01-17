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Плешаков Иосиф Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плешаков Михаил

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.07.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Феоктиста Димитриева Плешакова дочь Параскева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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