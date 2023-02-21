Плешакова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

07.09.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Иосиф Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
07.09.1871
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От холеры
Похороны
10.09.1971
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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