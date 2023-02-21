Плешакова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти07.09.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1871
Причина смерти: От холеры
Похороны
10.09.1971
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя