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Ефанова Марфа Илларионова

Место рождения

Борисово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

26.08.1873

Дата смерти

15.12.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1873

Отец: Иларион Борисов

Мать: Фекла Лаврентиева

Борисово, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
20.02.1891

Муж: Ефанов Евфимий Симеонов

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1892

Дочь: Ефанова Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ефанов Евфимий Симеонов

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1894

Дочь: Ефанова Ефросинья Ефимова

Отец ребёнка: Ефанов Евфимий Симеонов

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1897

Дочь: Ефанова Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Ефанов Евфимий Симеонов

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1898

Дочь: Капранова Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Ефанов Евфимий Симеонов

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Смерть
15.12.1899
Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния