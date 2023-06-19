Ефанова Марфа Илларионова
Место рождения
Дата рождения26.08.1873
Дата смерти15.12.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1873
Отец: Иларион Борисов
Мать: Фекла Лаврентиева
Бракосочетание
20.02.1891
Рождение ребёнка
22.02.1892
Дочь: Ефанова Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ефанов Евфимий Симеонов
Рождение ребёнка
24.09.1894
Дочь: Ефанова Ефросинья Ефимова
Отец ребёнка: Ефанов Евфимий Симеонов
Рождение ребёнка
04.04.1897
Дочь: Ефанова Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Ефанов Евфимий Симеонов
Рождение ребёнка
13.09.1898
Дочь: Капранова Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Ефанов Евфимий Симеонов
Смерть
15.12.1899
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно