Ефанов Евфимий Симеонов
Место рождения
Дата рождения29.12.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1868
Отец: Ефанов Симеон Васильев
Мать: Ефанова Агрипена Иванова
Бракосочетание
20.02.1891
Рождение ребёнка
22.02.1892
Дочь: Ефанова Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Ефанова Марфа Илларионова
Рождение ребёнка
24.09.1894
Дочь: Ефанова Ефросинья Ефимова
Мать ребёнка: Ефанова Марфа Илларионова
Рождение ребёнка
04.04.1897
Дочь: Ефанова Ирина Ефимова
Мать ребёнка: Ефанова Марфа Илларионова
Рождение ребёнка
13.09.1898
Дочь: Капранова Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Ефанова Марфа Илларионова
Рождение ребёнка
24.09.1902
Дочь: Ефанова Евфросинья Ефимова
Мать ребёнка: Ефанова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
19.11.1909
Дочь: Кудинова Матрона Ефимова
Мать ребёнка: Ефанова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
15.07.1912
Дочь: Крымова Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Ефанова Наталья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефанова Наталья Петрова
Смерть
Неизвестно