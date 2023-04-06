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Ефанов Евфимий Симеонов

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Место рождения

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

29.12.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1868

Отец: Ефанов Симеон Васильев

Мать: Ефанова Агрипена Иванова

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
20.02.1891

Жена: Ефанова Марфа Илларионова

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1892

Дочь: Ефанова Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Ефанова Марфа Илларионова

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1894

Дочь: Ефанова Ефросинья Ефимова

Мать ребёнка: Ефанова Марфа Илларионова

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1897

Дочь: Ефанова Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Ефанова Марфа Илларионова

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1898

Дочь: Капранова Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Ефанова Марфа Илларионова

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1902

Дочь: Ефанова Евфросинья Ефимова

Мать ребёнка: Ефанова Наталья Петрова

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1909

Дочь: Кудинова Матрона Ефимова

Мать ребёнка: Ефанова Наталья Петрова

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1912

Дочь: Крымова Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Ефанова Наталья Петрова

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефанова Наталья Петрова

Смерть
Неизвестно
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