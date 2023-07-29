Буравлев Емельян Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиОколо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Рождение ребёнка
1829 или 1835
Сын: Буравлев Харитон Емельянович
Мать ребёнка: Буравлева Татьяна Меркуриевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Буравлев Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Буравлева Татьяна Меркуриевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Буравлев Григорий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1834