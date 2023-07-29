Буравлев Емельян Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буравлев Емельян Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Около 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Буравлев Леонтий Аникеевич

Мать: Буравлева Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
1829 или 1835

Сын: Буравлев Харитон Емельянович

Мать ребёнка: Буравлева Татьяна Меркуриевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Буравлев Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Буравлева Татьяна Меркуриевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Буравлев Григорий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буравлева Татьяна Меркуриевна

Смерть
Около 1834
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