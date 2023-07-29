Буравлев Леонтий Аникеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1823 или 1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Буравлев Федот Леонтьевич
Мать ребёнка: Буравлева Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Буравлев Емельян Леонтьевич
Мать ребёнка: Буравлева Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Буравлев Иосиф Леонтьевич
Мать ребёнка: Буравлева Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Баннова Агафия Леонтьевна
Мать ребёнка: Буравлева Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
Около 14.08.1813
Мать ребёнка: Буравлева Параскева Андреевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1823 или 1827