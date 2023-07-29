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Буравлев Леонтий Аникеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1823 или 1827

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Буравлев Федот Леонтьевич

Мать ребёнка: Буравлева Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Буравлев Емельян Леонтьевич

Мать ребёнка: Буравлева Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Буравлев Иосиф Леонтьевич

Мать ребёнка: Буравлева Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Баннова Агафия Леонтьевна

Мать ребёнка: Буравлева Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
Около 14.08.1813

Сын: Буравлев Фрол Леонтьевич

Мать ребёнка: Буравлева Параскева Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буравлева Параскева Андреевна

Смерть
1823 или 1827
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