Рогалева -- Иумания Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалева -- Иумания Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1875

Дочь: Рогалева Юлия Евстафьевна

Отец ребёнка: Рогалев Евстафий Климентьевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.1876

Дочь: Рогалева Таисия Евстафьевна

Отец ребёнка: Рогалев Евстафий Климентьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогалев Евстафий Климентьевич

Смерть
Неизвестно
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