Панина (Рогалева) Марфа Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Рогалева) Марфа Евстафьевна

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
07.06.1902

Муж: Панин Василий Дмитриевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
30.10.1903

Сын: Панин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Панин Василий Дмитриевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно
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