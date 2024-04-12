Панина (Рогалева) Марфа Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
07.06.1902
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
30.10.1903
Отец ребёнка: Панин Василий Дмитриевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно