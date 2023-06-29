Шелпякова Саломея Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Князя гагарина
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Шелпяков Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей
Князя Семена Ивановича Гагарина, куплены в 1745 году
Место жительства
С 1745
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шельпяков Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шельпяков Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Смерть
1795
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 лист