Шелпякова Саломея Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелпякова Саломея Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Князя гагарина
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Шелпяков Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей

Князя Семена Ивановича Гагарина, куплены в 1745 году
Место жительства
С 1745
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шельпяков Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шельпяков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Шельпяков Тимофей

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Смерть
1795
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 лист