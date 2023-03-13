Валявина Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.05.1908
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1911
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валявинъ Иванъ