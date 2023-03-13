Валявина Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина Мария Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.05.1908

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1911

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Валявинъ Иванъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявинъ Иванъ

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