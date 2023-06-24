Черезов Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1969
Отец: не указан
Рождение ребёнка
10.07.1994
Сын: Черезов Вениамин Константинович
Мать ребёнка: Черезова Нурия Муллазяновна
Рождение ребёнка
25.10.1995
Сын: Черезов Павел Константинович
Мать ребёнка: Черезова Нурия Муллазяновна
Рождение ребёнка
14.12.1996
Сын: Черезов Иван Константинович
Мать ребёнка: Черезова Нурия Муллазяновна
Рождение ребёнка
22.12.1998
Дочь: Черезова Арина Константиновна
Мать ребёнка: Черезова Нурия Муллазяновна