Черезов Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерезов Константин Андреевич

Черезов Константин Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1969

Отец: не указан

Мать: Черезова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.07.1994

Сын: Черезов Вениамин Константинович

Мать ребёнка: Черезова Нурия Муллазяновна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1995

Сын: Черезов Павел Константинович

Мать ребёнка: Черезова Нурия Муллазяновна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1996

Сын: Черезов Иван Константинович

Мать ребёнка: Черезова Нурия Муллазяновна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1998

Дочь: Черезова Арина Константиновна

Мать ребёнка: Черезова Нурия Муллазяновна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)