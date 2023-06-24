Черезова Нурия Муллазяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1971
Отец: не указан
Рождение ребёнка
10.07.1994
Сын: Черезов Вениамин Константинович
Отец ребёнка: Черезов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1995
Сын: Черезов Павел Константинович
Отец ребёнка: Черезов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
14.12.1996
Сын: Черезов Иван Константинович
Отец ребёнка: Черезов Константин Андреевич
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1998
Дочь: Черезова Арина Константиновна
Отец ребёнка: Черезов Константин Андреевич