Черезова Нурия Муллазяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черезова Нурия Муллазяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1971

Отец: не указан

Мать: Хамидовна Альфира Газизовна

Рождение ребёнка
10.07.1994

Сын: Черезов Вениамин Константинович

Отец ребёнка: Черезов Константин Андреевич

Рождение ребёнка
25.10.1995

Сын: Черезов Павел Константинович

Отец ребёнка: Черезов Константин Андреевич

Рождение ребёнка
14.12.1996

Сын: Черезов Иван Константинович

Отец ребёнка: Черезов Константин Андреевич

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1998

Дочь: Черезова Арина Константиновна

Отец ребёнка: Черезов Константин Андреевич