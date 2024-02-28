Закаблук Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закаблук Васса Петровна

Место рождения

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1838

Сын: Закаблук Андрей Иванович

Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович

Рождение ребёнка
20.08.1838

Сын: Закаблук Самойло Иванович

Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1850

Сын: Закаблук Мирон Иванович

Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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