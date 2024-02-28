Закаблук Васса Петровна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович
Рождение ребёнка
20.08.1838
Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович
Рождение ребёнка
20.08.1838
Сын: Закаблук Самойло Иванович
Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович
Рождение ребёнка
15.08.1850
Отец ребёнка: Закаблук Иван Маркович
Смерть
Неизвестно