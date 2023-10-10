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Закаблук Иван Маркович

Место рождения

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Закаблук Марк Ильич

Мать: Закаблук ?

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1838

Сын: Закаблук Андрей Иванович

Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна

Рождение ребёнка
20.08.1838

Сын: Закаблук Самойло Иванович

Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1850

Сын: Закаблук Мирон Иванович

Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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