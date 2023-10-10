Закаблук Иван Маркович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Закаблук Марк Ильич
Мать: Закаблук ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна
Рождение ребёнка
20.08.1838
Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна
Рождение ребёнка
20.08.1838
Сын: Закаблук Самойло Иванович
Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна
Рождение ребёнка
15.08.1850
Мать ребёнка: Закаблук Васса Петровна
Смерть
Неизвестно