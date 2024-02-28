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Таланов Роман Мануйлович

Место рождения

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

01.10.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1856 ст.

Отец: Таланов Мануйло Николаевич

Мать: Таланова Мария Ивановна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Таланов Михаил Романович

Мать ребёнка: Таланова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
13.12.1877 ст.

Сын: Таланов Степан Романович

Мать ребёнка: Таланова Елена Васильевна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1880

Дочь: Таланова Агафья Романовна

Мать ребёнка: Таланова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1882

Дочь: Таланова Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Таланова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.

Сын: Таланов Леонтий Романович

Мать ребёнка: Таланова Елена Васильевна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таланова Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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