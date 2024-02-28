Таланов Роман Мануйлович
Место рождения
Дата рождения01.10.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1856 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1875
Мать ребёнка: Таланова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
13.12.1877 ст.
Мать ребёнка: Таланова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
08.02.1880
Дочь: Таланова Агафья Романовна
Мать ребёнка: Таланова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.1882
Дочь: Таланова Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Таланова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.
Сын: Таланов Леонтий Романович
Мать ребёнка: Таланова Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно