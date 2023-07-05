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(Данько) Мария
(Данько) Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Около 2003
Пол
Женский
Отец
Данько Иван
Мать
Данько (Черноплатова) Пелагея
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Биография
Биография
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Данько Иван
Мать:
Данько Пелагея
Смерть
Около 2003
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