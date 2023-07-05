(Данько) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Данько) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2003

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данько Иван

Мать: Данько Пелагея

Смерть
Около 2003
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