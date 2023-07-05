Данько Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данько Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данько Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Данько Пелагея

Черниговка, Дальний Восток
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данько Петр

Мать ребёнка: Данько Пелагея

Черниговка, Дальний Восток
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Данько Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобода Вера

Мать ребёнка: Данько Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Данько Пелагея

Смерть
Неизвестно
Дальнереченск