Данько Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данько Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Данько Пелагея
Черниговка, Дальний Восток
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данько Петр
Мать ребёнка: Данько Пелагея
Черниговка, Дальний Восток
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Данько Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобода Вера
Мать ребёнка: Данько Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Данько Пелагея
Смерть
Неизвестно
Дальнереченск